Primeira parcela do 13º dos servidores será paga em 1º de junho

Foto: FERNANDA BARROS Prefeito José Sarto antecipa pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores

A primeira parcela do 13º salário dos servidores de Fortaleza será paga em 1º de junho. Serão beneficiados 55 mil funcionários ativos e inativos ligados ao Executivo municipal.

O adiantamento representa uma injeção de R$ 566 milhões na economia fortalezense. O anúncio foi realizado pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), em live transmitida na segunda-feira, 13, nas redes sociais.

Já a primeira parcela do 13º salário dos servidores do Ceará já foi paga na sexta-feira, 10 de maio, um pouco antes do Dia das Mães, como destacado no dia anterior pelo governador Elmano de Freitas (PT), também por meio das redes sociais.

Atualmente, são 163 mil servidores estaduais, entre ativos, inativos e pensionistas. Com isso, foram injetados mais R$ 600 milhões na economia cearense, além do valor dos salários.

Mas com a soma da folha de pagamento, no valor de R$ 1.132.341.988, foram R$ 1,7 bilhão em circulação. (Beatriz Cavalcante)