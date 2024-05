Vegetação começa a ser removida de terreno que sediará cidade Fortal

Foto: Luiza Lima O POVO esteve no local e constatou a presença do Ibama

O território onde será edificado a Cidade Fortal começou a ter a vegetação removida. De acordo com Deodato Ramalho, superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Ceará, área destinada a intervenção corresponde a 30 mil metros. Após vídeo da ação circular nas redes sociais, O POVO foi ao local para checar e constatou a presença de uma equipe do Ibama, a fim de realizar uma “fiscalização de rotina”. Legalidade da ação é investigada pelo Ibama.

Local, situado nas proximidades do Aeroporto Internacional Pinto Martins, foi oficializado em abril recente para sediar a micareta, que ocorre entre os dias 18 e 21 de julho próximo.

Contatada pelo O POVO, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) explicou que realizou uma vistoria na área e concluiu que o imóvel dispõe de uma vegetação herbácea, frutífera e invasora, para as quais não é necessário Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) e/ou Uso Alternativo do Solo (AUS), conforme Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA) Nº 02/2019.

“Também foi constatado, contudo, que 80% da vegetação presente é vegetação nativa, incluindo espécies indicadoras do bioma mata atlântica, para a qual há necessidade de solicitar uma Autorização para Uso Alternativo do Solo (UAS)”, consta no comunicado.

Questionada sobre a data em que a vistoria foi realizada e se houve remoção da vegetação nativa do local, a Semace esclareceu que a fiscalização ocorreu nessa segunda-feira, 13, e no que tange à segunda pergunta, afirmou que iria consultar a diretoria de fiscalização ambiental, retornando a demanda assim que possível.

Já Deodato Ramalho, superintendente do Ibama no Ceará, relatou que tomou conhecimento sobre a remoção da vegetação por meio das redes sociais, reforçando que o órgão "agiu prontamente" ao saber da notícia. Ele explicou que fiscais estiveram hoje no local, como observado pelo O POVO, e notaram que havia sido iniciado uma limpeza na vegetação da localidade.

De acordo com o representante, informações colhidas por agentes apontam que a área onde será feita a intervenção corresponde a 30 mil metros. "Nós fomos lá com os fiscais do Ibama, pra examinarmos a situação, saber o que está acontecendo. De fato já estavam fazendo uma limpeza", conta.

Ainda conforme Deodato, os agentes estão examinando a situação para saber se a ação foi indevida, reforçando que até o momento não há informações sobre autorização para a retirada da vegetação. "Essa intervenção só poderá acontecer depois de passar pelo devidos licenciamentos (...) Se de fato o que foi encontrado lá caracterizar uma intervenção indevida certamente será realizado uma autuação", aponta. (Colaborou: Gabriela Almeida)

Cidade Fortal

No último dia 24 de abril, foi oficializado que a maratona de shows do Fortal será realizada em um terreno nas proximidades do Aeroporto Internacional Pinto Martins. A micareta era sediada no bairro Manoel Dias Branco desde 2005.

A venda dos ingressos para o Fortal começou no dia em que foi anunciado o local dos shows, bem como as atrações que estarão presentes no festival deste ano.

De acordo com a organização, a estrutura do evento será edificada em uma área que passou meses sendo estudada e planejada em conformidade com diversos órgãos e instituições como a Fraport, uma das principais parceiras da micareta.

Serão mantidos todos os espaços tradicionalmente conhecidos pelo público, como o Corredor da Folia, Camarote Mucuripe, Camarotes Corporativos, Palco Avenida e concentração dos trios elétricos com praça de alimentação e estacionamento.