O Movimento Empreender promoveu ontem em Sobral o seminário "Inovação, Gamificação e Inteligência Artificial para os pequenos negócios". O evento contou com palestras de Daniel Gularte (CEO do Instituto Bojogá) e W. Gabriel (consultor de Gestão e professor de mídias digitais e IA). A iniciativa é promovida pela Fundação Demócrito Rocha (FDR), com o apoio do Grupo O POVO e do Sebrae, visando aprimorar micro e pequenos negócios na região.