O POVO+ lança filme sobre mulheres santificadas no Ceará; saiba mais

Foto: Aurélio Alves e FCO Fontenele

As histórias de três mulheres que se tornaram ícones religiosos no Ceará são o tema do novo filme do O POVO+. Marcado para estrear no dia 27 de maio na plataforma de streaming do Grupo de Comunicação O POVO, o documentário “Ela não queria ser santa” relembra a trajetória de Maria de Bil, Mártir Francisca e Menina Benigna.

Com direção do jornalista Demitri Túlio e roteiro de Arthur Gadelha, o novo filme do OP+ retrata os caminhos de violência, que levaram a casos de feminicídio, sofridos pelas três personalidades femininas, que as tornaram símbolos de “santidade”.

“As narrativas transitam em torno do feminicídio, partindo da premissa dessas mulheres não quererem ser santas. Elas lutaram por suas vidas antes e durante os ataques e morreram tentando se salvar”, afirma Demitri.

A produção audiovisual detalha a luta pela sobrevivência de cada mulher e a transformação de seus assassinatos como algo santificado.

"Ela não queria ser santa", novo filme do O POVO+, estreia no dia 27 de maio Crédito: Aurélio Alves e FCO Fontenele

“A Benigna, hoje beatificada como a ‘Heroína da Castidade’, era uma criança e estava tentando preservar a vida dela, aí veio um cara e a matou com um facão. Aí tem a Francisca, de Aurora, que estava se defendendo de um homem que a matou após o fim do relacionamento. E a Maria, assassinada pelo Bil”, explica o diretor.

Novo filme do O POVO+ traz depoimentos de amigos e parentes das mulheres que foram santificadas

Com depoimentos de parentes, amigos e populares que conviveram e conheceram as três mulheres, o filme também discute a responsabilidade dos homens que assassinaram Maria, Francisca e Benigna, mas que, devido ao “imaginário popular e o inconsciente coletivo dessas histórias”, são tratados como se estivessem tomados por uma entidade maligna.

“Ela não queria ser santa” foi gravado nas cidades de Aurora, Várzea Alegre e Santana do Cariri e registrou momentos emblemáticos da história de cada mulher que foi santificada. Um dos destaques na produção é a primeira procissão da Menina Benigna, ocorrida no dia 24 de outubro de 2022 na cidade do Crato, após a sua beatificação pelo Papa Francisco, em 2019.

Ficha técnica 'Ela não queria ser santa':

Direção

Demitri Túlio

Roteiro

Arthur Gadelha

Produção

Mariana Lopes

Assistência de Pesquisa

Luana Sampaio

Direção de Fotografia

Aurélio Alves

Assistência de Fotografia

FCO Fontenele

Montagem

Raphael Góes

Trilha sonora original

Gladson Carvalho

Expedito Pinheiro

Imagens de arquivo

OPOVODOC

Roberto Araújo

Miguel Pontes

Editor-coordenador do Núcleo Audiovisual

Chico Marinho

Editor-adjunto do Núcleo Audiovisual

Demitri Túlio

Editor da Fotografia

Julio Caesar

Editoras-chefe do O POVO+

Fátima Sudário e Regina Ribeiro

Diretoria geral do Jornailsmo

Ana Naddaf e Erick Guimarães

Entrevistados

Maria Jesus de Oliveira (Aurora)

Maria da Penha (Santana do Cariri)

Maria do Socorro Moura dos Santos (Santana do Cariri)

Dona Otilia (Santana do Cariri)

José Viana da Silva Filho (Santana do Cariri)

Dona Buga (Maria Oliene Araújo e Silva / Aurora)

Dona Zeninha (Aurora)

Maria da Conceição (Santana do Cariri)

Érica Hinária Mendonça da Silva (Santana do Cariri)

Vilani Mendonça da Silva (Santana do Cariri)

Padre Cícero da Silva (Santana do Cariri)

Francisco Agostinho Pereira (Santana do Cariri)

Josefa Maria Rodrigues (Aurora)



