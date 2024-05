Concurso do Seas com mais de mil vagas termina inscrições nesta quinta, 16

Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, no dia 30 de junho

O concurso público do Sistema Educacional de Atendimento Socioeducativo (Seas) do Ceará termina suas inscrições nesta quinta-feira, 16.

Ao todo, são 1.080 vagas e a remuneração bruta será de R$ 2.654,90, além dos auxílios de alimentação e transportes.

Das oportunidades ofertadas, 964 são para nível médio e 116 para nível superior. Confira todos os detalhes mais abaixo.

Leia mais EBC abre inscrições em processo seletivo para 60 vagas de estágio

IDT está ofertando 500 vagas em Fortaleza; saiba como consultar

TJCE tem duas vagas de desembargador abertas; entenda processo de escolha Sobre o assunto EBC abre inscrições em processo seletivo para 60 vagas de estágio

IDT está ofertando 500 vagas em Fortaleza; saiba como consultar

TJCE tem duas vagas de desembargador abertas; entenda processo de escolha

Como fazer a inscrição?

As inscrições podem ser feitas no site da banca organizadora, a Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece).

Já o valor da taxa será de R$ 100, para o cargo de nível médio, e de R$ 150, para os cargos de nível superior.

Quem está isento da taxa de inscrição?

De acordo com o edital, haverá a isenção do valor da taxa para os candidatos que se encaixem nestas opções:

Doador de sangue

Aluno que estuda ou concluiu o estudos em entidades de ensino público

Pessoa com deficiência (PcD)

Pessoa cuja família perceba renda de até dos salários mínimo

Pessoa hipossuficiente



Vale ressaltar que o período para pedir isenção dos valores já está encerrado.

Concurso Seas: quais cargos estão sendo ofertados?

Nível médio

Socioeducador

Nível superior

Analista socioeducativo

Psicólogo

Pedagogo

Concurso Seas: quais são as etapas de seleção?

Para selecionar os candidatos, o concurso terá duas etapas. A primeira é uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A previsão é de que seja aplicada no dia 30 de junho nas cidades de Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte.

Já a segunda etapa terá as seguintes fases:

Exame Toxicológico

Avaliação de Capacidade Física

Avaliação Psicológica

Investigação Social

Avaliação de Títulos

Curso de Formação Profissional

ENEM DOS CONCURSOS: Veja como vai ser o Concurso Nacional Unificado | Dei Valor

Mais notícias de Economia