Os pilotos da Fórmula 1 prestaram ontem homenagem aos 30 anos da morte do brasileiro Ayrton Senna. Diante da estátua do piloto no circuito de ímola, na Itália, Vettel fez um discurso lembrando os feitos de Senna e sobre a admiração que os pilotos ainda têm pelo tricampeão mundial. O piloto alemão, que deixou a F-1 no fim de 2022, é cotado para voltar na temporada 2025. Os pilotos vestiram uma camisa amarela com a mensagem "Forever" ("para sempre"). (Agência Estado)