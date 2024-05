Registro civil: ação do TJCE atendeu mais de 800 pessoas durante semana alusiva

Com mais de 800 pessoas atendidas durante a semana, o Tribunal de Justiça encerra nesta sexta-feira, 17, a Semana Nacional do Registro Civil, que está acontecendo no Complexo Cultural Estação das Artes, no Centro de Fortaleza, das 9 às 16 horas.

Este ano, o público alvo foi ampliado, contemplando pessoas socialmente vulneráveis, os povos originários, pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema carcerário e em situação manicomial.

O “Registre-se” é uma ação coordenada pela Corregedoria Nacional e realizada pelas corregedorias locais, integrando as ações de erradicação do sub registro civil e ampliação do acesso à documentação básica.

A diretora da Corregedoria-Geral do Ceará, Fernanda Monteiro, conta que estão sendo oferecidos os serviços de emissão de segunda via de certidão de nascimento e casamento, da nova carteira de identidade e agendamento para a emissão do documento.

“Além disso, oferecemos orientações e encaminhamentos para fins de benefícios assistenciais como aposentadoria, bolsa família, auxílio doença, fies e cadúnico, além de informações do TRE sobre a situação eleitoral e regularidade do título de eleitor”, explica.

Aos que desejarem solicitar a certidão de nascimento podem também declarar hipossuficiência e pedir gratuidade por meio do formulário eletrônico. Conforme o TJCE, os cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais serão ressarcidos pelas ações gratuitas realizadas no projeto.

No local, é possível contar com o atendimento do Ministério Público do Ceará (MPCE), da Defensoria Pública do Ceará (DPCE), da Defensoria Pública da União (DPU), INSS, Sine IDT, Prefeitura de Fortaleza além da Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Ceará (Arpen-CE), das Secretarias de Administração Penitenciária, de Proteção Social, de Cultura e dos Povos Indígenas do Estado, além de outras entidades.

Maria de Sousa foi até o local para pegar seu registro e tirar a segunda via de seu documento de identidade e disse que o atendimento deveria acontecer sempre. “É maravilhoso, era bom se tivesse duas vezes por ano porque tem muita gente que não consegue tirar a documentação e aqui a gente tem essa facilidade”, relata.

A corregedora-geral do estado, desembargadora Maria Edna Martins, pontua que à segunda edição do “Registre-se!’ é acolhida com entusiasmo pelo crescimento natural de um trabalho sério feio pela corregedoria. “Realizamos um planejamento com muito zelo, a fim de cumprir esse papel social que lhe compete”.

A programação da Semana Nacional do Registro Civil chega ao fim nesta sexta-feira. O atendimento inicia às 9 horas da manhã e vai até às 16 horas.

Serviço



Semana Nacional do Registro Civil

Local: Complexo Cultural Estação das Artes

Endereço: . Dr. João Moreira, 540 - Centro, Fortaleza

Das 9 às 16 horas