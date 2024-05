Belchior é tema de conversa no Museu da Fotografia de Fortaleza

Foto: Fábio Lima/O POVO Na imagem, Belchior em foto do acervo pessoal de Tota, artista plástico e ex-produtor do cantor

Neste sábado, 18, o Museu da Fotografia Fortaleza (MFF) promove uma roda de conversa para debater e analisar as criações de Belchior.

Um dos músicos cearenses mais respeitados no Brasil, o artista deixou um legado na música nacional que marcou diversas gerações.

No evento gratuito marcado para iniciar às 14 horas, Vannick Belchior, cantora e filha de Belchior, e Régis Moura, colecionador e entusiasta do disco de vinil e membro fundador do Descoletivo, vão mediar o debate.

O momento faz parte do Projeto Imagens Sonoras, realizado mensalmente no Museu, que tem como proposta analisar capas de discos e levar o público presente a uma “imersão em música e fotografia”

Na ocasião, o álbum “Alucinação”, lançado por Belchior no ano de 1976, será o objeto de pesquisa pelos participantes. Além da roda de conversa, haverá discotecagem com o DJ Tomé Braga e ponto de venda da loja Direct Discos.

Lançado por Belchior em 1976, capa do álbum "Alucinação" é tema de debate no Museu da Fotografia Fortaleza Crédito: Philips/Reprodução

Roda de conversa e análise: “Alucinação”, de Belchior