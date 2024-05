Ceará começa a aplicar vacina da Covid com reforço contra a variante ômicron

Foto: Divulgação/ Secretaria de Saúde do Estado As vacinas começam a ser aplicadas nesta segunda-feira,20

A partir de segunda-feira, 20, o Ceará passa a aplicar as doses da vacina monovalente contra Covid-19, do laboratório Moderna, que tem reforço contra a sub variante ômicron XBB 1.5. O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas pelas redes sociais nesta sexta-feira, 17.

Na postagem, Freitas diz que foram distribuídas 108.800 doses que estarão disponíveis para completar o esquema vacinal das crianças com a faixa etária de 6 meses a 4 anos de idade e reforço da proteção aos grupos prioritários.

Diante da possibilidade de ocorrência de novas variantes de Covid-19, é fundamental tomar o imunizante, mesmo com esquema completo, inclusive com o reforço, desde que a última dose tenha sido aplicada há mais de 3 meses.

O imunizante será aplicado nos postos de saúde de todo o Estado e nas unidades dos Vapt Vupt em Fortaleza.