Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 24.05.17 - Novo Airbus latam entra em operações em Fortaleza) (Fco Fontenele/O POVO)

Doações arrecadadas no Ceará para serem enviadas ao Rio Grande do Sul estão sendo encaminhadas com mensagens carinhosas. As contribuições fazem parte das mais de sete toneladas coletadas pela Fraport Brasil, concessionária do Aeroporto de Fortaleza, em parceria com a Latam. Elas serão destinadas no sábado, 18, no novo Airbus da companhia aérea, o modelo A321neo, lançado ontem em Fortaleza. A ação faz parte do programa Avião Solidário da Latam. (Révinna Nobre, especial para O POVO)