Prefeitura de Fortaleza lança Patrulha da Diversidade

A Prefeitura de Fortaleza lançou, na noite desta sexta-feira, 17, a Patrulha da Diversidade, iniciativa que vai atuar no acolhimento e no encaminhamento das vítimas de violências LGBTFóbicas. Lançamento da política pública ocorreu na Praça da Gentilância, no bairro Benfica—, e aconteceu simbolicamente na data em que se celebra o Dia Mundial da Luta contra a LGBTfobia.

Proposta da iniciativa é que inicialmente uma viatura da Guarda Municipal (GMF) seja disponibilizada para atender ocorrências

Nesta sexta-feira (17/05), Dia Internacional de Combate

A Patrulha da Diversidade conta com a estrutura de uma viatura com identidade visual específica e terá efetivo capacitado que passará por formação focada na legislação e direitos da população LGBTI+, para que os agentes possam atuar alinhados às garantias de direitos desta comunidade.

A Patrulha atuará no acolhimento e encaminhamento das vítimas de violências LGBTFóbicas, fazendo abordagens e encaminhamentos junto ao Centro de Referência Janaina Dutra e à Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrim). Os guardas municipais que atuarão na Patrulha já irão iniciar formação e devem entrar em operação em junho, durante o Mês da Diversidade.

à LGBTfobia, a Prefeitura de Fortaleza anunciou um pacote de ações para garantia de direitos da população LGBTQIAPN+, incluindo iniciativas em educação, segurança, capacitação e saúde construídas em parceria com órgãos municipais e a sociedade civil. Entre os destaques está a criação da Patrulha da Diversidade, nova política pública que atuará no acolhimento e encaminhamento das vítimas de violências LGBTFóbicas.

17 de maio, dia internacional de luta contra a lgbtfobia

"Eles vão ter um treinamento voltado para a diversidade, é um treinamento onde eles vão saber das leis, como proceder, pra onde levar, acompanhar, essa pessoa que sofre essa violência"

é um programa piloto e a idade é que seja ampliado.

"Nós entendemos que essa ação é uma ação importantíssima, uma ação concreta de uma demanda histórica da comunidade LGBT de Fortaleza que sempre exigiu políticas públicas efetivas, ações afirmativas para o enfrentamento da LGBTfobia"

"Eu acredito que a prefeitura de Fortaleza dá o exemplo pra outras prefeituras do País, ela dá um exemplo até pro próprio Governo do Estado, onde se precisa parar e pensar em ações concretas pra tirar o Estado do Ceará desse mapa triste e feio que é ser colocado no ranking dos estados que mais matam e violam os direitos humanos da população lgbt"

citou o estado como campeão de assasinatos da população LGBT

Pacote de ações

Política faz parte de um pacote de ações criadas pelo Município para garantir os direitos da população LGBTQIAPN+.





