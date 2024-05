A vitória por trás da Copa Feminina de 2027 no Brasil

ESPORTES Jogar uma Copa do Mundo em casa é o sonho de tantas meninas no Brasil. Foi com essa afirmação, com voz embargada, que a rainha do futebol e brasileira, Marta, celebrou a vinda do Mundial de 2027 ao País. E a comemoração e emoção da jogadora mais vezes eleita melhor do mundo é totalmente válida.

A disputa da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil é uma vitória de todas as mulheres que compõem o futebol brasileiro, em especial o feminino, não somente pela grandeza do evento em si no país do futebol, que será disputado por 32 seleções em 10 estádios brasileiros — incluindo a Arena Castelão. O Mundial também poderá e deverá servir como um grande impulsionador da modalidade em toda a América do Sul.

Nos últimos anos, o futebol feminino tem crescido e se mostrado mais superior que outrora. Há, no entanto, capacidade e potencial para mais. A esperança é que, com o voto de confiança da Fifa e das 119 associações-membro da entidade máxima do futebol que votaram no Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as Federações e os clubes enxerguem e apostem nisso.

E que nos próximos anos até 2027, o trabalho de todos seja não somente voltado em obras — não tão necessárias pelo legado da Copa de 2014 —, mas principalmente em fazer do futebol brasileiro de mulheres algo mais rico, real e palpável.