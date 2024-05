Cresce agitação política sobre o RS, com ministros de Lula e filhos de Bolsonaro

Com a tragédia de enchentes no Rio Grande do Sul, o Estado é o foco nacional e provoca movimentações políticas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou ministros neste sábado, 18, no Palácio da Alvorada, para discutirem medidas de apoio à população gaúcha.

Estiveram com Lula os ministros Fernando Haddad, da Fazenda; Paulo Pimenta, designado para a Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul; Waldez Góes, do Desenvolvimento Regional, e Renan Filho, dos transportes. A reunião não estava prevista para acontecer, e não constava na agenda oficial.

O Governo Federal analisa a possibilidade de anunciar mais um pacote com medidas econômicas, voltadas para a sustentação financeira das indústrias. Lula já anunciou 12 medidas que inicialmente implicam em R$ 51 bilhões voltados ao estado gaúcho.

O presidente também escolheu Paulo Pimenta, deputado federal eleito pelo Rio Grande do Sul e secretário de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) para ser o principal articulador da reconstrução do Estado, ainda sem tantos detalhes de como será este cargo. Função essa, questionada inclusive pelo governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB).

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) disse que a escolha de Pimenta para a Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução no Rio Grande do Sul vai criar em um conflito com o governador gaúcho. Em entrevista à Veja, Aécio disse que, ao escolher o ministro para cuidar das ações do governo federal no Estado, "Lula abdicou do papel de estadista para optar por cumprir um papel de líder político". Leite não foi consultado sobre quem assumiria a pasta extraordinária.

Enquanto Lula faz movimentos e reuniões com membros de peso do governo para adotar medidas ao estado, a base bolsonarista se empenha cada vez mais em abordar a tragédia nas redes sociais.

O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL), e o deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL), filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), visitaram o Rio Grande do Sul cerca de duas semanas após ser decretado estado de calamidade.

Carlos esteve com Fabio Wajngarten, advogado do ex-presidente, na cidade de Bento Gonçalves a convite do prefeito Diogo Segabinazzi (PSDB). As postagens foram republicadas por Jair nas redes sociais.

Eduardo, por sua vez, visitou Eldorado do Sul, um dos municípios que mais sofrem com as enchentes, divulgou vídeos andando de jet-ski mostrando a situação do local. Já em outras publicações, o filho "02" de Bolsonaro leva medicamentos em um helicóptero, e em Porto Alegre, o parlamentar ajuda na retirada de caixas de leite de um caminhão ao lado de aliados. (Com Agência Estado)