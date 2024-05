Petrobras: o que se quer daqui pra frente?

Dança das cadeiras. A semana foi marcada pela troca de comando na Petrobras. Sai Jean Paul Prates e é indicada Magda Chambriard. Mais do que questionamentos sobre a desenvoltura dele no cargo, ou o perfil de quem vai assumir a função a partir de agora, questões como a recorrência das intervenções do Governo na empresa e o papel que se espera da estatal daqui para frente entram em pauta.

A saída de Prates já era "pedra cantada", dado os frequentes embates dele com integrantes do Governo, sobretudo, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pasta à qual a estatal está vinculada. O mais recente deles foi sobre o pagamento dos dividendos extraordinários da empresa.

Ainda assim, o anúncio, por volta das 21 horas de terça, dia 14, pegou o mercado de surpresa. No dia seguinte, as ações despencaram 6,04% e a Petrobras perdeu cerca de R$ 34 milhões do seu valor de mercado.

Do ponto de vista da gestão, não há muito o que se falar de Prates. Dentre seus feitos, está a mudança na política de precificação dos combustíveis, que deixou de estar automaticamente vinculada aos preços do mercado internacional, o que ajudou a amortecer as altas ao consumidor final no Brasil. Também foi sob a gestão dele que a Petrobras passou a planejar com mais vigor a sua transição energética.

Porém, a falta de agilidade no processo de expansão das operações com novas refinarias e o avanço sobre outras etapas de produção, o que ajudaria a aquecer o setor da construção e gerar mais empregos - eram alvos de críticas dentro do Governo. O recado foi claro: o governo espera que a Petrobras contribua mais para alavancar a economia.

Para o lugar de Prates foi indicada Magda Chambriard, que ocupou a direção da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no governo Dilma Rousseff. Ela será a sétima presidente a assumir o cargo em pouco mais de três anos.

De perfil técnico, acumula vasta experiência no setor, sobretudo, na área de óleo e gás. Também já defendeu abertamente projetos como a Margem Equatorial, o que beneficia o Ceará.

Mas resta saber como ela se portará diante das frequentes intervenções do Governo na empresa e com qual intensidade ela direcionará a política desenvolvimentista da Petrobras no futuro. E, claro, como o mercado responderá a tudo isso. Afinal, o Governo é o maior acionista, mas não o único.