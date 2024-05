Protesto no aeroporto reivindica mudança na área do Fortal

Viajantes que passavam na área de desembarque na manhã deste sábado, 18, foram recebidos por um coro: "Fortal no aeroporto não!". As vozes pertenciam aos participantes do protesto de mesmo nome, que se reuniram no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, para demandar a alteração do local proposto para a estrutura do evento anual.

O Fortal, sediado na capital cearense, é conhecido por atrair milhares de visitantes de outros estados, além de grandes nomes da música brasileira. Mas a sua edição de 2024, prevista para 18 a 21 de julho, recebeu críticas de grupos ambientalistas por sua localização nas proximidades do aeroporto.

A área correspondente foi indicada por denúncias como parte de uma vegetação nativa da Mata Atlântica e a empresa responsável pela organização do evento foi autuada na última quarta-feira, 15, pela superintendência estadual do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Segundo Daniel de Paula, ambientalista do grupo "Fortaleza pelas Dunas" e um dos organizadores do protesto neste sábado, o motivo do encontro é pressionar a Fraport, operadora do aeroporto de Fortaleza, e a organização do Fortal, para evitar uma supressão irregular da vegetação.

"A gente fez uma rede de vários movimentos e começou a divulgar nas redes sociais, em todos os espaços que conseguimos, para que as pessoas pudessem vir hoje e participar desse ato", explica de Paula sobre o processo de criação do protesto, intitulado #fortalnoaeroportonão.

A estudante de Ciências Sociais Ângela Abuque, 20, destacou que a temática do ato se conectava com a própria cidade de Fortaleza — "acima de tudo, a pauta central aqui é sobre a cidade e como ela é gerida".

"A gente está fazendo um debate agora sobre o meio ambiente, mas é preciso entender que esse é só um dos elementos pelos quais estamos lutando na cidade toda, sabe? Estamos lutando contra a pobreza, por moradias populares, fazendo um debate sobre o acesso à cidade", completa.

A Lei da Mata Atlântica, em vigor desde 2006, refere-se à regulamentação para a proteção do espaço. A legislação indica, no artigo 12, que novos empreendimentos com potencial "corte ou a supressão de vegetação do Bioma Mata Atlântica deverão ser implantados preferencialmente em áreas já substancialmente alteradas ou degradadas".

Em vídeo publicado neste sábado, a organização do Fortal destaca o compromisso do evento com Fortaleza e a sustentabilidade. O material informa que, de 17 hectares do terreno, 3 hectares terão interferência, com "limpeza", conforme é informado.

No vídeo, Mário Rios, identificado como mestre em estudos ambientais, ressalta que o terreno já possuía grande parte pavimentada e construída, em área previamente usada pela Aeronáutica.

O vídeo salienta ainda que "a maioria das espécies existentes são plantas invasoras", o que representa equilíbrio à biodiversidade local. Os organizadores acrescentam que inventário com levantamento de flora e fauna está sendo feito, para identificar e preservar as espécies locais.

O vídeo acrescenta que o Fortal irá priorizar materiais recicláveis e energia limpa.