Rio Grande do Sul: 130 pessoas foram presas por crimes durante enchentes

Foto: Reprodução/ NELSON ALMEIDA / AFP As fortes chuvas no Rio Grande do Sul tiveram início a partir da última semana de abril; mais de 400 munícipios foram afetados

Em meio às enchentes que assolam centenas de cidades no Rio Grande do Sul, a polícia do Estado prendeu 130 pessoas praticando crimes em locais alagados. Roubos e furtos resultaram em 48 prisões. Outras 49 pessoas foram detidas em abrigos, conforme a Secretaria da Segurança Pública do RS.

Suspeitos entraram em lojas e residências abandonadas durante a tragédia para saquear. Ao portal GZH, o comandante-geral da Brigada Militar (BM), coronel Cláudio dos Santos Feoli, afirmou que os crimes ocorreram em cidades alagadas e isoladas, o que impedia o acesso rápido da polícia.

Em Eldorado do Sul, cidade da região metropolitana de Porto Alegre, não era possível chegar por terra, água ou ar. Depois da fase mais crítica, oito pessoas foram presas e foram apreendidos itens como fogões, televisores, geladeiras, entre outros eletrodomésticos furtados.

Já nos abrigos, que atendem pelo menos 77 mil pessoas, houve reforço na segurança. Os locais tiveram registro de crimes sexuais e outros que não foram detalhados pela Polícia, conforme o portal GZH.

Além disso, as forças de segurança investigam crimes de estelionato virtual. A Polícia do RS, em conjunto com a de São Paulo, prendeu três pessoas suspeitas de criar um site falso para arrecadar dinheiro, imitando a página do governo gaúcho.



Água a R$ 80: MP do RS autua 65 estabelecimentos por preço abusivo; dois foram presos

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) autuou 65 estabelecimentos por preços abusivos. O Estado vive sua maior tragédia climática desde que as chuvas começaram no fim de abril, com ao menos 155 mortos e 94 desaparecidos.

De acordo com o MPRS, a maioria das autuações ocorreu em mercados e postos de gasolina. Em um dos postos, dois funcionários foram presos - o MP não deu mais detalhes sobre as prisões. Também foram fiscalizadas farmácias, empresas de caminhão pipa e revendas de gás e água. Em algumas, o galão de 20 litros chegava a ser vendido por R$ 80.

A força-tarefa do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRS) começou as fiscalizações no dia 4 de maio. Eles apuraram 315 denúncias de estabelecimentos em Porto Alegre, Gravataí, Viamão, Cachoeirinha, Canoas e Alvorada.

As denúncias chegaram pelo email precoabusivo@mprs.mp.br, criado para atender a população durante as enchentes. No total, o MPRS disse já ter recebido 680 denúncias de todo o Estado. (com Agência Estado)