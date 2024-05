Tony Ramos passa por mais uma cirurgia no crânio após distúrbio de coagulação

Foto: Cacá Bernades/Divulgação Tony Ramos passou por cirurgia no cérebro; peça com o ator foi cancelada

Tony Ramos passou por mais uma cirurgia após "apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos", informou um boletim médico relatando como está a saúde do ator na noite desse domingo, 19.

O hospital Samaritano Botafogo, onde o ator está internado, ainda destacou que ele está "bem, acordado e respirando sem o auxílio de aparelhos."

Na sexta-feira, 17, a mulher de Tony Ramos, Lidiane Barbosa, havia relatado melhora no quadro de saúde do marido, que passou por uma cirurgia de emergência no dia anterior para drenar um acúmulo de sangue que se formou entre o cérebro e o crânio.

Boletim médico de Tony Ramos de domingo, 19 de maio

19 horas - O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma nova cirurgia pelo Dr. Paulo Niemeyer, na data de hoje (19/05), após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. O paciente encontra-se bem, acordado e respirando sem o auxílio de aparelhos.