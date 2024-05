Verstappen segura pressão de Norris no fim e vence em Ímola no dia de homenagens a Senna

Foto: fotos ANDREJ ISAKOVIC / AFP VERSTAPPEN venceu pela quinta vez em sete etapas desta temporada

A 7ª etapa da temporada 2024 da Fórmula 1, o GP da Emília-Romanha, ficou marcada por mais do mesmo. Depois de conquistar uma pole position suada no treino classificatório do sábado, Max Verstappen esbanjou segurança para vencer na corrida do domingo. Completaram o pódio Lando Norris, da McLaren e Charles Leclerc, da Ferrari.

Para não dizer que foi tudo tranquilo, Verstappen teve seus momentos de preocupação. Depois de suar para conseguir a pole no sábado, o holandês viu a vantagem que era mais de 8s cair para 2s restando menos de 10 voltas para o fim. Norris viu a chance, se encheu de confiança e foi para cima do rival. Os bastidores da McLaren estavam em chamas. O fim dramático, entretanto, não passou disso.

Norris e Verstappen fizeram boas largadas, medindo forças desde o início. Leclerc também foi bem e não descolou do pelotão da frente em nenhum momento. A corrida não teve grandes problemas no começo e foi tranquila até a bandeirada final. Magistral, o piloto da Red Bull não demorou para abrir vantagem de 0,9 e depois mais.

Diferente do restante da corrida, o final foi bem emocionante. O carro de Verstappen perdeu desempenho e Norris tentou aproveitar da oportunidade. O piloto da Red Bull chegou a falar para a equipe que a bateria estava prestes a acabar, com 1s de diferença para o britânico da McLaren. Mas, no fim, conseguiu passar a linha de chegada em primeiro. A F-1 volta no próximo fim de semana com o GP de Mônaco.

HOMENAGEM A SENNA

Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP O ex-campeão alemão de Fórmula 1 Sebastian Vettel segura uma bandeira brasileira enquanto dirige o histórico carro da McLaren do falecido piloto brasileiro Ayrton Senna, para comemorar o 30º aniversário de sua morte, durante o desfile dos pilotos antes do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Emilia Romagna no Autódromo Autódromo Enzo e Dino Ferrari em Ímola em 19 de maio de 2024

Antes da corrida começar, Sebastian Vettel prestou homenagem a Ayrton Senna. O tetracampeão da F-1 guiou um MP4/8, último carro de Senna na McLaren.

Além do veículo, o alemão ainda usou macacão e capacete do capacete de Senna e da bandeira do Brasil, que também carregou durante a apresentação. Depois, se ajoelhou em reverência ao lendário piloto. Foi no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, o acidente que tirou a vida de Senna há 30 anos.

Confira a classificação do GP da Emília-Romanha de Fórmula 1:

1° - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1h25min25s252

2° - Lando Norris (ING/McLaren), a 0s725

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 7s916

4º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 14s132

5º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 22s325

6º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 35s104

7º - George Russell (ING/Mercedes), a 47s154

8º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 54s776

9º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1 volta

10º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), a 1 volta

11º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a 1 volta

12º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1 volta

13º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), a 1 volta

14º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1 volta

15º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), a 1 volta

16º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta

17º - Logan Sargeant (EUA/Williams), a 1 volta

18º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), a 1 volta

19º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1 volta

Não completou: Alexander Albon (TAI/Williams)