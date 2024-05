Ceará tem 172 vagas para o Mais Médicos

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Esta seleção tem 11,7% das vagas destinadas para regiões de muito alta vulnerabilidade e 13,8% para áreas de alta vulnerabilidade

O novo edital do Programa Mais Médicos para o Brasil, do Ministério da Saúde, está ofertando 172 vagas para 87 municípios cearenses. Divulgado na última quarta-feira, 15, o principal intuito do edital é garantir o acesso à saúde pública de qualidade, sobretudo com as aprovações dos médicos em programas de residência.

Ao todo, são 2.231 vagas ofertadas para 1.277 municípios. Nesta etapa, os prefeitos e o gestor do Distrito Federal devem indicar, até o dia 22 de maio, quantas vagas pretendem preencher em cada localidade do total autorizado pelo documento de seleção.

Com a validação das vagas dos municípios, a pasta da saúde fará a convocação dos profissionais. Além da reposição de profissionais, há previsão de oferta de 66 vagas para as populações quilombolas que vivem em território rural, em reservas extrativistas e população ribeirinha, para suprir as regiões de difícil provimento e fixação de profissionais.

O secretário de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço, diz que a seleção é importante para confirmar a disponibilidade de vagas por parte dos municípios adeptos ao programa.

"E é um passo fundamental para que possamos depois dar sequência no chamamento de médicos e com isso efetivar vagas que tiveram eventuais saídas, mas principalmente manter esse quantitativo de 28 mil profissionais dentro do programa Mais Médicos", expõe.

O Mais Médicos se utiliza de critérios para distribuir suas vagas, como situação de vulnerabilidade social, maior dependência do Sistema Único de Saúde (SUS) para que a população tenha acesso à saúde e a dificuldade de provimento de profissionais.

Esta seleção tem 11,7% das vagas destinadas para regiões de muito alta vulnerabilidade e 13,8% para áreas de alta vulnerabilidade, sendo 572 vagas para os municípios de extrema pobreza considerados de alta e muito alta vulnerabilidade.

O Ceará possui 13 municípios classificados com índice de vulnerabilidade social muito alta, 51 com alta vulnerabilidade, 22 com média e 1 com baixa vulnerabilidade, totalizando 87 municípios contemplados no edital. Veja lista:

Acaraú, Aiuaba, Amontada,Aquiraz, Aracoiaba, Ararendá, Araripe, Banabuiu, Barreira, Barroquinha, Beberibe, Camocim, Campos, Sales, Canindé, Cariré, Catarina, Catunda, Caucaia, Cedro, Choró, Chorozinho, Coreaú, Crato,Cruz, Deputado Irapuan Pinheiro, Ererê, Fortaleza, Fortim, Frecheirinha, General Sampaio, Granja, Guaraciaba do Norte, Horizonte, Ibiapina, Icó, Iguatu, Ipaporanga, Ipaumirim, Jaguaretama, Jaguaruana, Jardim , Jucás, Limoeiro do Norte, Madalena, Maracanaú, Maranguape, Marco, Milhã, Missão Velha, Morada Nova, Moraújo, Morrinhos, Mulungu, Nova Russas, Novo Oriente, Pacajus, Pacatuba, Pacoti, Palhano, Paraipaba, Parambu, Paramoti, Pedra Branca, Pentecoste, Pires Ferreira, Potiretama, Quiterianópolis, Quixelô, Quixeramobim, Redenção, Reriutaba, Russas, Santa Quitéria, Santana do Cariri, São Benedito, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu, Senador Pompeu, Senador Sá, Sobral, Tauá,Trairi, Ubajara, Uruburetama, Várzea Alegre, Viçosa do Ceará.