Governo isenta moradores do RS de pagar taxa do Enem e vai abrir nova data de inscrição

Foto: FÁBIO LIMA Camilo Santana, ministro da Educação

Moradores do Rio Grande do Sul (RS) serão isentos de pagar a taxa de inscrição para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano de 2024. Conforme divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), nesta segunda-feira, 20, serão abertas ainda nova data para as inscrições dos gaúchos.

Anúncio foi dado nas redes sociais do ministro da Educação, Camilo Santana. De acordo com o representante, medida é uma forma de auxiliar gaúchos, que sofrem com inundações desde abril recente.

"Todos os moradores do Rio Grande do Sul que quiserem fazer o Enem serão isentos do pagamento de taxa. Vamos abrir nova data para as inscrições dos gaúchos, para que ninguém deixe de participar. Avaliamos, ainda, uma aplicação específica para o estado, com uma prova diferenciada e em condições especiais", destacou em publicação.

O estado sulista está há quase um mês sofrendo consequências dos fortes temporais registrados na região. Até a quinta-feira, 16, as enchentes já tinham deixado 151 mortos e 806 feridos, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil do estado. No geral, 497 municípios do Rio Grande do Sul foram afetados.