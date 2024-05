milhões de casos prováveis de dengue já foram registrados no Brasil. O número representa mais que o triplo do ano passado. São 2.827 mortes por dengue e 2.712 óbitos em investigação. Minas Gerais tem o maior número de casos prováveis. No coeficiente de incidência, o Distrito Federal aparece em primeiro lugar. As unidades federativas com menor coeficiente são Roraima (45), Ceará (126), Sergipe (129) e Maranhão (159). (Agência Brasil)