Acidente deixa uma pessoa morta em Aquiraz

Foto: Fernanda Barros/ O POVO Perseguição policial em Aquiraz causa acidente e deixa uma pessoa morta

Um homem morreu na tarde desta terça-feira, 21, após um acidente na ponte do Rio Catu, localizado no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A vítima é um servidor terceirizado da Enel e estava em uma caminhonete da empresa no momento da colisão.

De acordo com equipes da Enel que chegaram ao local minutos depois do acidente, o funcionário estava indo buscar material para a equipe quando outro veículo colidiu na caminhonete, fazendo com que ela caísse no rio. O homem estava sozinho no veículo.

Além da caminhonete, outros dois carros foram atingidos, o primeiro, do modelo Gol, ficou visivelmente danificado e o outro veículo, por sua vez, seguiu viagem. A PRE bloqueou o acesso ao local.

Perseguição policial em Aquiraz causa acidente e deixa uma pessoa morta Crédito: Fernanda Barros/ O POVO Perseguição policial em Aquiraz causa acidente e deixa uma pessoa morta Crédito: Fernanda Barros/ O POVO Perseguição policial em Aquiraz causa acidente e deixa uma pessoa morta Crédito: Fernanda Barros/ O POVO Perseguição policial em Aquiraz causa acidente e deixa uma pessoa morta Crédito: Fernanda Barros/ O POVO Perseguição policial em Aquiraz causa acidente e deixa uma pessoa morta Crédito: Fernanda Barros/ O POVO Perseguição policial em Aquiraz causa acidente e deixa uma pessoa morta Crédito: Fernanda Barros/ O POVO

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionadas para atender a ocorrência. Os agentes entraram no Rio para resgatar o corpo do homem que já foi retirado da água sem vida.

A Guarda Municipal de Fortaleza, a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), o Departamento de Trânsito (Detran) e equipes do Raio também estiveram no local.

A Enel lamentou a morte do eletricista, reiterou que ele trabalhava para uma empresa terceirizada da entidade e que, no momento do acidente, o homem não estava em atividade de trabalho.

"A empresa informa que enviou equipes ao local para dar apoio e reforça que o eletricista não realizava atividades de trabalho durante o acidente. A empresa esclarece ainda que acompanha o caso junto da parceira", consta em comunicado.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) foi contatada pelo O POVO para dar detalhes do acidente, no entanto, não obteve retorno até a publicação desta matéria, que será atualizada mediante manifestação da pasta.

Com informações de Mateus Mota/Especial para O POVO

Atualizada às 18h30min