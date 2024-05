‘Brás Cubas’ fica em 2º lugar na lista de mais vendidos da Amazon

Foto: Reprodução/Wikipédia/Amazon Livro "Memórias Póstumas de Brás Cubas", de Machado de Assis, fica em 2º lugar na lista de mais vendidos da Amazon

A tradução em inglês do livro “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis, é o segundo livro mais vendido na categoria Ficção Latino-americana e Caribenha da Amazon. A obra superou "O amor nos tempos de cólera", de Gabriel Gárcia Márquez.

A narrativa viralizou no Tik Tok por causa do vídeo de uma influenciadora que está lendo livros de diversas partes do mundo.

Flora Thomson-DeVeaux, quem traduziu a edição da Penguin Classics para o inglês, celebrou o sucesso de vendas na Amazon. Mas estranhou a presença de “O idiota", do russo Fiodor Dostoievski, no topo da lista.

“Uma alegria ver o Brás superando aquele grande clássico da literatura latino-americana, ‘O Idiota’’, escreveu Flora em seu perfil no X (Twitter).

Influencer dos EUA descobre Machado de Assis: 'Nada vai se comparar'

O vídeo de uma influenciadora e escritora norte-americana viralizou nas redes sociais após ela relatar a experiência de ler o livro "Memórias Póstumas de Brás Cubas", do autor brasileiro Machado de Assis (1839-1908).

Na publicação, que contabiliza mais de 400 mil visualizações no TikTok, Courtney Henning Novak aparenta estar encantada com a obra da literatura nacional, considerada um clássico no Brasil.

“Me digam, o que eu vou fazer pelo resto da minha vida depois do livro? Tenho um monte de coisa para ler ainda, mas nada vai se comparar a isso daqui. Eu agora quero aprender português, preciso aprender”, afirma.

Na gravação, a influenciadora diz que ficou “indignada”, porque é impossível encontrar qualquer livro parecido. Ela completou dizendo que leu uma versão traduzida e que agora deseja aprender português.

Courtney deu início a um projeto para ler livros de autores de todo o mundo. A ideia dela é, a partir do alfabeto, escolher um país e alguma obra literária do local para ler. A sessão de comentários das publicações possui muitos recados de brasileiros elogiando a iniciativa, chamada de "Read Around the World", traduzida para o português como "Ler Ao Redor do Mundo".

No Brasil, o livro escolhido foi "Memórias Póstumas de Brás Cubas", de Machado de Assis, publicado em 1880.