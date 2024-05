Faixas contínuas em Avenida Antônio Sales gera dúvidas em motoristas e AMC esclarece

Foto: FCO FONTENELE FAIXAS de trânsito na Rua Monsenhor Catão

A implantação de linhas contínuas em um trecho da Avenida Antônio Sales, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, gerou dúvidas nos motoristas que tentam migrar para a Rua Henriqueta Galeno.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), as linhas contínuas na avenida foram colocadas há dois meses, no entanto, no último dia 15, o órgão reforçou a sinalização com tachões com o intuito de disciplinar o tráfego no local, reduzindo os conflitos e riscos de acidentes.

Uma câmera de monitoramento foi instalada nas proximidades do local, o que fez com que os motoristas questionassem se o instrumento registra irregularidades cometidas por eles e se poderia gerar multas.

Questionada sobre, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) explicou que o equipamento instalado no local não aponta infrações a fim de gerar multas aos motoristas, visto que, caso fosse, seria necessária a implantação de uma placa, sinalizando que aquela via fiscalizada por videomonitoramento.

Ainda conforme a AMC, as câmeras são utilizadas para monitorar o fluxo de veículos que trafegam naquele trecho.

O órgão sugere que os motoristas que vêm da Avenida Antônio Sales e desejam dobrar à esquerda, na Rua Henriqueta Galeno, troquem de faixa na linha segmentada, ou seja, antes da curva. Para aqueles que vêm da Via Expressa, por sua vez, a orientação é que dobrem no quarteirão seguinte, na Rua Beni de Carvalho, que também dá acesso à Aldeota.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) aponta que, a mudança de faixa, onde existe linha contínua branca, é uma infração de classificação média, resultando em quatro pontos na carteira e multa no valor de R$ 130, 16.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania reiterou que não é recomendado colocar linhas seccionadas em curvas, uma vez que não existe condição de visibilidade para troca de faixa, em especial em um trecho com rampa vertical associada, como é o caso da situação na Avenida Borges de Melo.

“Nas curvas, ainda mais essa que é subida, tem que ser linha contínua, justamente para evitar esse conflito entre mudança de tráfego, mudança de faixa na subida e em uma curva, que a visibilidade é dificultada”, completa o órgão.



