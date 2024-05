Abertas as inscrições para o InovAtiva Conecta: Cidades Inteligentes

Foto: captura de tela/Associação Cearense de Inovação Evento vai capacitar e conectar atores do ecossistema de inovação que querem aprender mais sobre boas práticas de empreendedorismo

Estão abertas as inscrições para mais uma edição InovAtiva Conecta: Cidades Inteligentes. O evento gratuito, organizado pela Associação Cearense de Inovação (ACI) e o Hub InovAtiva, ocorrerá nesta quinta-feira, dia 24, no Senac Aldeota, em Fortaleza.

O objetivo é capacitar e conectar atores do ecossistema de inovação que querem aprender mais sobre boas práticas de empreendedorismo. O encontro abordará painéis sobre Cidades Inteligentes e Inovação com cases do setor público, corporações, universidades e startups.

Na ocasião, será realizada ainda a cerimônia de posse da nova diretoria da ACI, reunindo representantes dos principais hubs de inovação, aceleradoras, empresas e entidades de fomento do Ceará. Dentre as autoridades presentes estarão o secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana, e o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista.

Os participantes terão acesso a palestras e painéis interativos sobre inovação aberta e cases de sucesso, onde os especialistas apresentarão vivências que trouxeram resultados positivos, além de dinâmicas de conexão entre si, a fim de iniciar parcerias e aumentar o networking.

Também serão realizadas Rodadas de Negócios para aproximar diferentes instituições que tenham interesse em interagir com startups, podendo estabelecer parcerias, propor desafios e/ou aumentar a interação com o ecossistema de inovação.

Além desta edição, o hub vem oferecendo mais encontros dos Labs de Inovação Aberta nas cinco regiões do país, ao longo do ano.



Cerimônia de Posse Associação Cearense de Inovação e Lab de Inovação Aberta - InovAtiva Conecta: Cidades Inteligentes



Quando: 24 de maio, das 14h às 19h

Onde: Senac Aldeota - Av. Des. Moreira, 1301 - Aldeota, Fortaleza - CE

Inscrições pelo link: https://bit.ly/lab-fortaleza

