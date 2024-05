Foto: Assessoria de Comunicação / Prefeitura de Canindé A Coroação de Nossa Senhora é um dos principais eventos do calendário turístico e religioso de Canindé

Canindé, a 117 km de Fortaleza, deve receber 250 mil pessoas no evento tradicional de Coração de Nossa Senhora, que acontece todos os anos no último sábado do mês de maio, neste dia 25, na Praça dos Romeiros. "O evento gera renda e emprego para o município", afirmou a prefeita Rozário Ximenes, que espera movimentar a economia por meio do turismo religioso. "A Coroação de Nossa Senhora é um dos principais eventos do nosso calendário turístico e religioso.", destacou.