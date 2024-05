Justiça determina que Etufor garanta gratuidade para pessoas com obesidade grave

Foto: AURÉLIO ALVES Justiça determina que Etufor garanta passagem gratuita no ônibus para pessoas com obesidade grave

Após ação do Ministério Público do Ceará (MPCE), a Justiça determinou que a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) garanta que pessoas com obesidade grau lll, do tipo mórbida ou grave, tenham acesso à passagem gratuita nos transportes públicos. Caso seja descumprida a sentença, a empresa de transporte está sujeita à multa diária no valor de R$ 1.000,00.

O Ministério Público ressalta que a Etufor deve contratar profissionais de várias áreas para fazer parte de uma comissão para fazer atendimento exclusivo de pessoas com obesidade grau lll.

De acordo com o promotor de Justiça e titular da 19ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, Eneas Romero, o MPCE precisou ingressar com ação contra a Etufor e a Prefeitura de Fortaleza após usuários denunciarem que não estavam tendo acesso à gratuidade nos ônibus.

“A sentença reconheceu o direito de todas as pessoas com deficiência e o direito à igualdade conforme previsto pela Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência e pela Lei Brasileira de Inclusão”, informou o promotor.

Segundo o Ministério Público, é considerada uma pessoa com deficiência com base no modelo médico, perícias e no critério biopsicossocial, que analisa a existência de barreiras e impedimentos às quais a pessoa está submetida no ambiente empresarial, social e profissional.

Em resposta ao O POVO, a Etufor informa que ainda não foi notificada a respeito da ação.