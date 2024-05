bilhões de reais deve ser o valor da linha de crédito que o governo federal deve oferecer para grandes empresas afetadas pela tragédia das chuvas no Sul. O governo prepara para a próxima semana o anúncio. A expectativa é que seja feito na segunda-feira, 27, pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento e da Indústria. A ideia é atender a grandes empresas do setor industrial e do agronegócio.

(Agência Estado)