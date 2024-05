Empresas de segurança são fechadas

Foto: Thays Maria Salles Sede da Polícia Federal em Fortaleza, Ceará

A Polícia Federal (PF) encerrou as atividades de 13 empresas clandestinas de segurança no Ceará durante a Operação Segurança Legal, entre os meses de janeiro a maio deste ano. A oitava fase da ofensiva ocorreu na quinta-feira, 23, resultou em oito autuações em quatro empresas. De acordo com a PF, entre as empresas encerradas nos primeiros cinco meses de 2024 estão estabelecimentos em Fortaleza (seis empresas), Juazeiro do Norte (quatro), Tianguá, Ipu e Horizonte, com uma empresa cada. As respectivas empresas atuavam com segurança privada sem autorização.

Entre as quatro empresas de Fortaleza, foram três autuações por não comunicar eventos, duas por manter vigilantes sem curso de vigilância, duas por manter vigilantes com cursos vencidos, sem o curso de reciclagem e uma delas por não prestar informações requisitadas pela equipe de fiscalização.

(Jéssika Sisnando)