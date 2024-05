Netflix aumenta preço da assinatura no Brasil

A Netflix anunciou na quinta-feira, 24, que irá aumentar os valores dos pacotes de assinatura no Brasil. A mudança surge poucos mais de seis meses após o aumento dos preços nos Estados Unidos, Reino Unido e França. O plano "padrão", que possui exibição em 1080p, anteriormente custando R$ 39,90, na nova mudança passará a custar R$ 44,90. Já o plano "padrão com anúncio", antes com valor de R$ 18,90, subiu para R$ 20,90. O plano "premium" - com qualidade de transmissão em 4k - aumentou de R$ 55,90 para R$ 59,90. A última alteração nos valores da Netflix ocorreu em 2021, com plano "básico" no valor de R$ 25,90, o "premium" por R$ 55,90. Em outubro de 2023, a plataforma de streaming encerrou o pacote "básico", que tinha transmissão em 720p e não possuía anúncios, para lançar as duas modalidades do plano "padrão". (Lillian Santos)