Foto: © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil RS suspende aulas em três cidades por causa de previsão de chuvas

O governo do Rio Grande do Sul anunciou a suspensão das aulas nas próximas segunda-feira (27) e terça-feira (28) nas cidades de Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. A medida foi adotada por causa da previsão de fortes chuvas nos próximos dias. Na capital gaúcha, as escolas, públicas e privadas, estão fechadas para os alunos desde sexta-feira (24) em razão da volta dos temporais na cidade. O estado teve um final de semana de trégua nas chuvas fortes.