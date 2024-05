Evento fala sobre gordofobia e diversidade

Com o objetivo de discutir o lugar dos corpos reais na sociedade contemporânea, o evento "O POVO Educação - Corpos Reais" reuniu especialistas e profissionais nessa segunda-feira, 27, no Espaço O POVO de Cultura & Arte.

O encontro contou com palestras, bate-papos e um coquetel de encerramento, atraindo publicitários, profissionais de marketing, influenciadores, empresárias do segmento plus size, professores, psicólogos e estudantes de Psicologia.

O primeiro painel, intitulado "Beleza sem padrões", contou com a participação da estrategista de marcas e proprietária da Desencaixa Branding, Céu Studart; da miss, modelo e estilista plus size, Aline Prado; e da especialista em marketing de serviço e mestre em administração, Anna Carolina Vazzoler.

No segundo momento, com o painel "Mobilidade e saúde mental", a psicanalista Irvina Sampaio e a embaixadora do movimento plus size no Ceará, Jacky Queiroz, debateram a construção do imaginário sobre o corpo e as mudanças em direção à equidade social.

De acordo com Irvna, quando se fala em combate ao preconceito e melhorias nas políticas públicas voltadas a pessoas gordas, a saída é sempre a consciência coletiva. "Só há simbólico sendo forjado a partir de uma vivência histórica, política, social, cultural. Não existe inconsciente neutro, apartado das nossas vivências, das nossas experiências", afirma.

Para Jacky, no escopo de alcance social maior, é necessário que a luta contra a gordofobia ultrapasse os limites do vestuário e alcance as esferas da vida diária. "Quero me vestir bem, quero chegar no cinema e ter uma cadeira para sentar, quero não ter que pedir um extensor na cadeira do avião", destaca, sugerindo mudanças nas ações práticas.

Com público-alvo voltado, dentre outros, para publicitários e profissionais de marketing, influenciadores, empresárias do segmento plus size, Céu Studart, especialista em Branding, corrobora com a visão de que a discussão já rompe a fronteira da moda. Para ela, ações de mobilização corporativa são uma possibilidade eficaz visando à responsabilidade social.

"É bem interessante porque a gente vê um movimento no mercado, de crescimento do plus size, de crescimento de, inclusive, marcas que trabalham isso em seus valores, como valor de diversidade, de aceitação mesmo das diversas pessoas na sua individualidade".

Segundo ela, nos últimos 10 anos, o mercado plus size cresceu 75%, ressaltando a importância estratégica desse segmento. "É sobre não ser só um discurso, mas algo verdadeiro", completa.