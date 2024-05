Gaby Amarantos e Lucy Alves lançam música de compositora cearense

Foto: Divulgação/ Primor Lucy Alves e Gaby Amarantos lançam música que axalta o poder das mulheres do Norde e Nordeste

Em uma mistura de carimbó e forró, as cantoras Gaby Amarantos e Lucy Alves lançaram na última sexta,24, a música “Tudo que eu faço é com Primor”, um projeto musical para exaltar a força das mulheres do Norte e Nordeste.

A composição, que explora temas de identidade, pertencimento e superação, é de autoria da cearense Mazé Cavalcante e da alagoana Zélia Santti.



CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui

Para Lucy Alves essa nova canção tem tudo a ver com ela, por ser mulher preta e nordestina. “Estou muito feliz de estar aqui e acredito que estou representando muitas. Eu estou aqui porque minha trajetória importa e me identifico com cada sabor dessa canção", diz Lucy Alves.

Já Gaby Amarantos conta que é importante essa representação nas músicas e que sente que o Norte e Nordeste são duas regiões “coirmãs”.



“A gente tem muita conexão. E me sinto feliz por ter duas mulheres maravilhosas trazendo esse protagonismo e a força da mulher para falar do sabor, de tudo que a gente gosta - e falar com amor", conta a cantora paraense.



Parceria musical entre Primor e Universal Music



O projeto é uma parceria inédita entre as marcas Primor e Universal Music, que buscam evidenciar e exaltar a força das mulheres do Norte e Nordeste. A música está disponível em todas as plataformas digitais.

Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio