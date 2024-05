Poliomielite: cerca de 149 mil crianças estão aptas a receber o imunizante em Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA O DIA D da campanha poderá ocorrer no dia 8 de junho

A Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite teve início nesta segunda-feira, 27, em Fortaleza e, de acordo com a Prefeitura, cerca de 149 mil crianças de 15 meses (1 ano e três meses) e menos de 5 anos estão aptas a receber a dose de reforço da campanha de maneira indiscriminada.

A campanha seguirá até o dia 14 de junho. Durante o período, as crianças menores de 5 anos de idade (até 4 anos, 11 meses e 29 dias) poderão receber o reforço da vacina contra a paralisia infantil.

Dois imunizantes estarão disponíveis durante a campanha: a vacina oral poliomielite (VOP) e vacina inativada poliomielite (VIP).

O esquema primário de vacinação é realizado em três doses da VIP, para crianças entre dois meses e seis meses de idade:

1ª dose: aos dois meses com a vacina injetável (VIP)

2ª dose: aos quatro meses com a vacina injetável (VIP)

3ª dose: aos seis meses com a vacina injetável (VIP)

As crianças menores de 1 ano que não iniciaram ou completaram a vacinação contra a doença também podem atualizar o esquema vacinal durante a campanha. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, 4.223 crianças fazem parte deste grupo.

Já as crianças de 15 meses (1 ano e três meses) a 5 anos de idade, que estejam com o esquema completo, devem ser vacinadas com a VOP:



1º reforço: 15 meses (1 ano e 3 meses) por meio da vacina oral (VOP)

2º reforço: menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) por meio da vacina oral (VOP)

A coordenadora das Ações de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, Vanessa Soldateli, afirmou que a campanha é indiscriminada e destacou a importância da dose de reforço para as crianças com esquema completo.

“É importante que todas as crianças menores de cinco anos — entre 1 e 4 anos, 11 meses e 29 dias — que já têm o esquema completo da VIP, procurem um posto de saúde para receber essa vacina, independente de já terem feito o reforço ou não. A campanha é indiscriminada, então, a gente precisa vacinar todas as crianças, independente de já terem recebido a vacina de reforço anteriormente e independente do tempo em que ela recebeu essa vacina”, detalhou.



O posto de saúde Antônio Teixeira, no bairro Carlito Pamplona, é um dos pontos que recebem a campanha contra a paralisia infantil.

Na manhã desta segunda-feira, Juliane Costa estava na unidade com o filho João Pedro, de 1 ano e dois meses. A mãe estava com a criança no local para uma consulta médica, porém aproveitou para vacinar o filho contra a doença.

Além do reforço da imunização, a especialista Vanessa Soldateli enfatiza que é importante os pais e responsáveis levar as crianças para as unidades de saúde para que o cartão de vacinação seja atualizado com as outras vacinas do calendário.



“É muito importante que os pais levem as crianças para os postos para que o cartãozinho de vacina delas seja atualizado. A gente verifica a situação vacinal e faz aquilo que precisa e, talvez, até resgata outras vacinas que estejam em falta e a gente atualiza. Nesse período, é muito importante a gente fazer a pneumocócica, a vacina da gripe, a meningocócica, todas as vacinas do calendário vacinal, porque as doenças estão circulando, estão acometendo muitas crianças e a gente precisa protegê-las para evitar, principalmente, a hospitalização”, completou.



A dona de casa Lidiane da Silva estava no posto com o pequeno Igor Luca, de quatro meses, para atualizar o cartão de vacinação. Além da segunda dose do esquema contra a poliomielite, o bebê recebeu a vacina Pentavalente, pneumocócica e rotavírus.

As vacinas contra a poliomielite estão disponíveis nos 119 postos de saúde da Capital, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, sem a necessidade de agendamento. De acordo com a coordenadora de Ações de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, o Dia D da campanha poderá ocorrer no dia 8 de junho.

“Essa campanha é importante, porque a gente tem ainda dois países no mundo que são endêmicos para a poliomielite. Enquanto tiver criança afetada pela doença, a gente precisa continuar vacinando para proteger as nossas crianças. A paralisia infantil é uma doença irreversível, deixa sequelas e pode até levar a óbito. São duas gotinhas que podem salvar muitas vidas”, finalizou Vanessa Soldateli.