Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 27-05-2024 Terceira visita do projeto Político, Eu à Câmara Municipal (Foto Joao Filho Tavares O Povo)

A Câmara Municipal de Fortaleza sediou ontem mais uma ação do projeto "Político, Eu?!?". A iniciativa em parceria com a Fundação Demócrito Rocha é destinada a fomentar o engajamento político entre jovens. Estudantes dos 8º e 9º anos da Escola EMTI Nossa Senhora de Fátima (no bairro Floresta, em Fortaleza) conheceram os serviços prestados pela Câmara e experimentaram a rotina de vereadores, simulando a criação e a votação de um projeto de lei.