4 suspeito de assalto morrem em reação de PMs

Foto: Reprodução CÂMERA flagrou ação em Pacajus

Quatro suspeitos de assalto morreram em confronto com policiais militares em três ocorrências distintas na madrugada e na manhã dessa terça-feira, 28, na Grande Fortaleza. Os casos foram registrados no bairro Siqueira, em Fortaleza, e em Pacajus e em Maranguape, municípios da Região Metropolitana de Fortaleza. Neste último, um subtenente ficou ferido.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 2h40min no Siqueira. O POVO apurou que cinco homens realizavam uma série de assaltos na região até que abordaram o PM, que estava à paisana e havia acabado de sair do serviço, no 20º Batalhão. O agente de segurança reagiu à ação e atirou contra os criminosos. Um homem de 28 anos foi atingido e morreu.

"Com ele, foi apreendida uma carabina de pressão CBC, uma bolsa e dois aparelhos celulares", afirmou em nota a PM. Ainda de acordo com a corporação, os demais suspeitos fugiram em direção a um matagal. Nenhum deles havia sido preso até a publicação desta matéria. O 32º Distrito Policial (32º DP) investiga o caso.

Já por volta das 4h20min, no bairro Croatá II, em Pacajus, um policial saia de casa para trabalhar quando foi abordado por criminosos que trafegavam em um carro. Conforme flagrado em câmeras de vigilância, um dos suspeitos desceu do banco dos passageiros do veículo, apontando uma arma para a vítima.

O PM reagiu e atirou contra os criminosos. Após efetuar os disparos, ele abrigou-se dentro de caso e aguardou a chegada das viaturas. O suspeito que morreu tinha 24 anos e não teve a identidade divulgada. O seu comparsa não havia sido preso até o fechamento desta edição. O caso foi registrado na Delegacia Municipal de Pacajus. Munições calibre 38 foram recolhidas no local.

Já pela manhã, em um ônibus que faz a linha Maranguape/Tabatinga, um subtenente reagiu a uma tentativa de assalto ao coletivo, baleou os três suspeitos e dois morreram. O caso ocorreu na CE-065, altura do bairro Urucará.

De acordo com uma fonte da Polícia, dois dos assaltantes portavam facas, enquanto o outro tinha um simulacro de pistola. O policial vítima do assalto entrou em luta corporal com eles e chegou a ser esfaqueado — ele teve um corte profundo na cabeça e dedos da mão decepados. Ele teve os primeiros socorros prestados em um hospital de Maranguape e foi encaminhado ao Instituto José Frota (IJF) para passar por uma cirurgia de restauração dos membros. O terceiro suspeito conseguiu fugir.

Até abril, última atualização disponibilizada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), 63 pessoas morreram em decorrência de intervenção policial no Ceará. (Com informações de Dayanne Borges)