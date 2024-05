Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Toda primavera, as ruas de Lisboa ficam cobertas de vibrantes tons lilases e azuis. Os jacarandás foram levados do Brasil ao país

Na cada primavera (até junho), as ruas de Lisboa ficam pintadas por jacarandás trazidos do Brasil e introduzidos em Portugal no século XIX. "Há em todo o país, mas foi em Lisboa que se adaptaram melhor", explica Ana Soares, diretora do jardim botânico da Ajuda. (AFP)