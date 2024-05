Paolo Guerrero tem FGTS milionário sacado em golpe

Foto: Jogada 10 Polícia Federal investiga fraude em saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de atletas como Paolo Guerrero, ex-Corinthians e Flamengo

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação para investigar uma quadrilha que está fraudando saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de jogadores de futebol. Ex-Corinthians, Flamengo e Internacional, Paolo Guerrero é uma das vítimas e teria perdido uma quantia milionária. A informação é do ‘g1’.

Durante as buscas, os policiais encontraram uma lista de outros atletas que possivelmente foram alvos do mesmo esquema fraudulento, indicando uma nova fase da investigação. Aliás, o jogador peruano, atualmente no César Vallejo (PER), é o único atleta com o nome divulgado porque foi ele quem denunciou o golpe.

Valor milionário

Paolo Guerrero teria perdido R$ 2,3 milhões com o saque fraudulento. Segundo a PF, os golpistas se passavam por procuradores dos jogadores utilizando documentos falsos para realizar os saques. Seis mandados de busca foram executados na região metropolitana de São Paulo.

Além disso, as autoridades afirmaram ainda que os acusados serão processados por estelionato, falsificação de documento público, uso de documento falso e associação criminosa, conforme a extensão de suas participações, podendo ser condenados a até 20 anos de prisão

Carreira no Brasil

Paolo Guerreiro, de 40 anos, teve carreira de destaque no futebol brasileiro, principalmente no Corinthians. Isso porque ele marcou o gol do título mundial do Timão contra o Chelsea em 2012. Mas ele também jogou no Flamengo e no Internacional, antes de defender Racing (ARG), LDU (EQU) e César Vallejo (PER).

Antes de chegar ao Brasil, Guerrero teve carreira de destaque na Alemanha no Hamburgo e no Bayern de Munique. Pela seleção peruana, Guerrero disputou cinco Copas América e foi artilheiro duas vezes. Além disso, ele disputou a Copa do Mundo de 2018.

