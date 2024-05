O ator Joaquim Lopes Salgado morreu ontem, aos 74 anos. A informação foi confirmada pelo SBT em nota divulgada à imprensa. No comunicado, o SBT detalha que a causa da morte do artista não foi informada. Com uma trajetória de mais de 30 anos na televisão, Joaquim Lopes foi ator e humorista, tendo seu destaque nos programas "A Escolinha do Golias" (1990), interpretando o Peroba; e em "A Praça é Nossa" (1987) - um dos principais programas de comédia da televisão brasileira. (Lillian Santos)