Investigação aponta que celulares eram comercializados a R$ 15 mil a unidade em presídio do Ceará

Foto: CPPL II

Custava entre R$ 15 e 20 mil inserir um celular para dentro da Unidade Prisional Elias Alves da Silva (UP Itaitinga 4), na Região Metropolitana de Fortaleza, conforme investigação da Delegacia de Assuntos Internos (DAI). O ex-diretor adjunto da unidade, o policial penal Antônio Weiber Rodrigues da Silva, foi preso nessa quarta-feira, 29, suspeito de facilitar o ingresso dos aparelhos no presídio.

Antônio Weiber foi preso por força de mandado de prisão preventiva, assim como um parente de um preso na UP Itaitinga 4. A operação foi uma parceria entre a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) e a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

Eram variados os modelos de celulares que eram introduzidos na unidade, não só os mais simples aqueles que ainda possuíam botões, como também aparelhos da marca Xiaomi. Conforme fonte ouvida pelo O POVO, outras pessoas também são investigadas pelo caso.

A investigação aponta que um dos presos — considerado "classificado", ou seja, que é caracterizado pelo bom comportamento e ficava “solto” na unidade trabalhando —, era escolhido pelo policial penal para realizar a execução do trabalho de entrar com esses aparelhos.

Além das buscas e prisões também foi decretada a quebra de sigilo bancário e fiscal dos suspeitos. Conforme a CGD, durante o cumprimento dos mandados foram localizadas drogas, aparelhos celulares e carregadores, estes, não relacionados com o procedimento. Uma arma de fogo também foi apreendida com Antônio Weiber.

O POVO apurou que o policial foi preso na UP Itaitinga 2, onde, atualmente, está lotado. O revólver calibre 32 foi encontrado no carro dele, junto com dois carregadores municiados de pistola modelo Glock. A arma tinha a numeração suprimida e estava carregada com quatro munições.

Antônio Weiber negou, em depoimento, ser o dono do revólver, afirmando apenas que estava em posse da arma há cinco dias e que estava levando-a ao armeiro da unidade prisional para que fosse realizada uma limpeza.

Ele está sendo investigado pelos crimes de corrupção passiva e “Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional” (Artigo 349-A do Código Penal Brasileiro). O caso tramita em segredo de justiça.

A audiência de custódia de Antônio Weiber ocorreu nesta quinta-feira, em Caucaia, também na Região Metropolitana de Fortaleza. Pela posse irregular da arma de fogo, ele foi colocado em liberdade, mas, pelo mandado de prisão, seguiu preso.

O POVO procurou a defesa do policial penal, que é realizada pelo advogado Walmir Medeiros. Este afirmou que vai pedir para que o policial penal responda em liberdade, pois não se trata de um crime violento. O agente de segurança possui residência fixa, bons antecedentes e é um servidor público. De acordo com Medeiros, ele não oferece risco de prejudicar as investigações, pois esta fase está concluída.

Além de responder criminalmente, os suspeitos devem responder administrativamente (Com informações de Jéssika Sisnando).