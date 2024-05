Wesley Safadão cancela show solidário em Fortaleza por "forte gripe"

Foto: Samuel Setubal Por orientação médica, o cantor Wesley Safadão cancelou a gravação solidária de seu CD, que aconteceria nesta quinta-feira, 30

Devido a uma inflamação na garganta causada por uma “forte gripe”, o cantor Wesley Safadão anunciou o cancelamento da gravação solidária de seu novo CD, que aconteceria no Iguatemi Hall nessa quinta-feira, 30. O anúncio foi feito nas redes sociais do artista horas antes do evento.

“Em virtude de uma inflamação na garganta, resultante de forte gripe, o cantor Wesley Safadão, por orientação médica, precisará ficar em repouso absoluto e intensificar o tratamento pelas próximas 24 horas, e não poderá participar da gravação de hoje no Iguatemi Hall, em Fortaleza, e por esse motivo o evento está cancelado!”, anunciou.

A iniciativa do show, além de apresentar as novas músicas do cantor, era arrecadar doações destinadas às vítimas das inundações que atingiram o Rio Grande do Sul.

O comunicado também divulgou que as pessoas que compraram ingressos para o evento poderão pedir reembolso diretamente no site Ticketeira a partir de terça-feira, 4.

Foto: ReproduçãoInstagram @wesleysafadao Por orientação médica, o cantor Wesley Safadão cancelou a gravação solidária de seu CD, que aconteceria nesta quinta-feira, 30

Wesley Safadão se pronuncia sobre cancelamento de show



Poucos minutos após o anúncio de cancelamento do show que aconteceria nesta quinta-feira, 30, Wesley Safadão fez um desabafo em seus stories sobre o ocorrido. “Tem coisa que foge do nosso controle, mas tudo do jeito que Deus quer!”, disse.

O cantor detalhou que fez esforços e tratamentos com a voz ao longo do dia para tentar seguir com o show que aconteceria nesta data, mas que o cancelamento foi necessário.

“Peço de coração desculpa por isso, só eu sei o quanto eu queria fazer essa gravação de repertório hoje aqui em Fortaleza, mas com a minha voz assim, garganta inflamada fica difícil de fazer essa gravação hoje!”, destacou.