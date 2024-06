Foto: REPRODUÇÃO O POVO Reprodução da capa da edição do O POVO do dia 28/5/24

A capa da edição fala da mudança que o governador do Ceará fez no comando de secretarias e órgãos estratégicos. A mudança no tabuleiro do jogo foi tratada não só na reportagem de política mas também na editoria de economia, colunas e editorial, dada a complexidade dos possíveis desdobramentos na gestão de Elmano de Freitas e na corrida para as eleições que se aproximam no Ceará.