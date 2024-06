"Meta será atingida", garante Ferruccio sobre Operação Asfalto em Fortaleza

Foto: Reprodução/Instagram Ferrucio Feitosa Ferrucio é titular da Secretaria Municipal da Gestão Regional da gestão de José Sarto

Iniciada no último dia 22 de maio, a Operação Asfalto tem dentre objetivos recuperar 160 km de malha asfáltica espalhadas por 1.200 vias de Fortaleza em 100 dias. Com duas semanas de trabalhos, tudo caminha para que meta seja atingida, conforme garantiu o titular da Secretaria da Gestão Regional (Seger), Ferruccio Feitosa (PDT), em entrevista concedida a rádio O POVO CBN nesta quarta-feira, 5.

De acordo com dados divulgados pelo Município, até a última segunda-feira, 3, o serviço foi executado em 50 vias, totalizando mais de 53 mil metros quadrados, índice que corresponde a 5,3 km de área asfáltica recuperada. No geral, 20 equipes seguem atuando diariamente, distribuídas nas 12 regionais.

Reparos têm como foco avenidas de intenso fluxo de veículos e transporte coletivo, considerando quadriláteros e vias secundárias definidas pela Seger e pelas Secretarias Regionais. Além disso, trabalhos atendem também as demandas realizadas pela população via Central 156 ou Centrais de Acolhimento.

Ação busca "melhorar a mobilidade e proporcionar mais segurança para pedestres, ciclistas, motoristas e motociclistas". Em entrevista realizada hoje, Ferruccio informou que grupos trabalham simultaneamente para fazer seis vias por dia, levando em consideração a extensão das avenidas.

"A meta será atingida, nós estamos seguindo a determinação do prefeito Sarto que é trazer tranquilidade para o povo fortalezense", garantiu ainda na ocasião.

De acordo com informações divulgadas pelo representante, a Operação Asfalto faz parte de uma iniciativa do Município que compreende ainda mais dois eixos: a reposição de 65 km de camada asfáltica de avenidas no Município, ação popularmente conhecida como "Operação Tapa Buraco", e 300 km de drenagem e de pavimentação nova em áreas que estão localizadas na periferia de Fortaleza.

Ainda durante entrevista a rádio O POVO CBN, Ferruccio Feitosa falou sobre a ausência de drenagem na Cidade e problemas com bueiros, que acabam danificando os trabalhos realizados em asfaltos.

"O asfalto que nós usamos aqui é o asfalto que é usado em qualquer lugar do mundo. No passado infelizmente não se pensou muito em drenagem na cidade de Fortaleza. É uma cidade que cresceu de forma desordenada, sem planejamento (...) E o maior inimigo do asfalto é água", pontuou, reforçando o trabalho de drenagem que será executado em áreas da periferia.

O titular da Secretaria da Gestão Regional (Seger) aproveitou ainda a entrevista para responder ouvintes sobre quedas constantes de energia observadas em bairros de Fortaleza. "A gente tem tido a infelicidade de ter alguns furtos de cabeamento e isso traz um prejuízo enorme e deixa algumas vias escuras. A gente tenta reparar o mais rápido possível", destacou o representante da pasta, alertando para que a população denuncie ações do tipo para o 190.