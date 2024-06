Foto: o povo Capa

O Senado aprovou a taxação de compras internacionais de até US$ 50. A medida, que havia sido retirada pelo relator, voltou ao texto por meio de votação separada à do projeto principal do qual fazia parte. Como houve outras alterações, o projeto volta para Câmara. Na prática, incidirá no valor da compra 20% do imposto de importação. Depois, haverá a incidência dos 17% do ICMS. A taxação ganhou destaque na edição de quinta-feira, 6, figurando na manchete do O POVO.