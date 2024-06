Brasil conquista ouro e bronze no individual geral do Pan-Americano de ginástica rítmica

Foto: Miriam Jeske/ Reprodução/ X/ Time Brasil Nas finais do Individual Geral, Maria Alexandre garante o ouro na fita

As brasileiras Maria Eduarda Alexandre e Bárbara Domingos conquistaram as medalhas de ouro e bronze, respectivamente, no individual geral do Campeonato Pan-Americano de ginástica rítmica, neste sábado, na Guatemala. A medalha de prata ficou com a americana Rin Keys.

Bárbara Domingos, a Babi, possui medalha em etapa de Copa do Mundo e conquistou cinco pódios nos Jogos Pan-Americanos de 2023, incluindo o ouro no individual geral. Na Guatemala, a paranaense de 24 anos fez 130.150 pontos na soma dos quatro aparelhos. Maria Eduarda Alexandre conseguiu 129.550 pontos, e a americana, 130.000.

"Este ano é importante pra mim. A Olimpíada está chegando. A sensação é de que estou no caminho certo e vou conseguir dar o meu melhor no meu objetivo principal, que é a Olimpíada", afirmou Babi à Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

O Brasil ainda contou com Geovanna Santos, que terminou na quarta colocação do individual geral, com 124.250 pontos. A somatória das competidoras brasileiras no individual valeu mais um ouro por equipes. Outra medalha do Brasil veio no conjunto geral. A seleção não conseguiu ultrapassar o México e levou a prata.

Neste domingo, Babi disputa as quatro finais individuais por aparelhos. Ela será acompanhada por Maria Alexandre na bola, nas maças e na fita, enquanto Geovanna Santos avançou no arco. O regulamento permite só duas representantes por país em cada aparelho. O conjunto do Brasil também fará as finais nos cinco arcos e na série mista, com três fitas e duas bolas.

O Pan-Americano faz parte da preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. A ginástica rítmica brasileira obteve uma cota no individual e assegurou seu conjunto na Olimpíada de Paris.