Pedal do Orgulho LGBTI+ reúne ciclistas em Fortaleza neste domingo, 9

Ciclistas carregando bandeiras arco-íris ocuparam as ruas do Centro de Fortaleza neste domingo, 9, para manifestar apoio à luta LGBTQI+. A terceira edição do Pedal do Orgulho foi iniciada às 8h, na Cidade da Criança, e percorreu nove quilômetros (km).

Ao retornar para o ponto de partida, os participantes aproveitaram atrações musicais e uma feira empreendedora de pessoas da comunidade.

O pedal é realizado pelo coletivo Mães da Resistência com o apoio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) em conjunto com a Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual e o Centro de Referência Janaína Dutra, vinculados à Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS).

Gioconda Aguiar, coordenadora do coletivo Mães da Resistência, conta que as 200 bandeirinhas coloridas distribuídas para adornar as bikes dos participantes não foram suficientes para dar conta de todos os presentes. O momento, para ela, foi de acolhimento.

“Um movimento desse é necessário para que toda a sociedade veja que nossas famílias existem, que somos como qualquer outra. Nossos filhos estudam, trabalham, e nós precisamos ter a tranquilidade de que eles possam sair de casa e retornar sãos e salvos. Lutamos pelo direito dos nossos filhos viverem”, afirma.

Mirtes Lima, também do Mães da Resistência, acredita que o evento pode ser educativo. “Essa visibilidade é muito importante para que entendam que diversidade faz parte de todos lugares”, frisa. Segundo ela, esta edição foi ainda maior que as duas primeiras, com boa receptividade.

Para Tiago Lima, 37, morador do bairro Bonsucesso, o pedal foi um movimento de união e de acesso ao lazer. “Esse direito ao lazer muitas vezes é retirado. Muitos espaços ainda não estão acessíveis, não acolhem, não estão preparados para receber a comunidade LGBTQIA+. Muitas vezes nós não temos onde ir com nossos maridos, esposas, famílias, amigos também LGBTs”, explica.

O ciclista afirma que a celebração do orgulho é empoderadora. Os apoios durante a pedalada também foram importantes. “Muitas pessoas abriram as janelas [dos carros] para nos aplaudir, para filmar a passagem dos ciclistas. É uma alegria poder estar presente”, diz. Tiago ressaltou ainda a importância do apoio do poder público municipal.