O Grupo de Comunicação O POVO festejou o aniversário de 76 anos do jornalista Ivonilo Praciano, colaborador da Casa por muitos anos. Nessa segunda, 10, ele foi abraçado pela presidente institucional do O POVO, Luciana Dummar, e por demais colegas e amigos, que conviveram com ele por tantas décadas. Rodeado de admiração e carinho e esbanjando sua habitual alegria, Ivonilo rememorou causos de sua trajetória percorrida entre a arte, a gastronomia, a moda e uma de suas maiores paixões - o Carnaval.