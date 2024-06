Castelão deve se candidatar para sediar jogo do Brasil pelas Eliminatórias ainda em 2024

Foto: Ben Stansall / AFP Vinicius Jr. em ação pela seleção brasileira

Principal praça esportiva do futebol cearense, a Arena Castelão deve se candidatar, mais uma vez, para sediar um jogo da seleção brasileira ainda em 2024, apurou o Esportes O POVO. Na temporada passada, o estádio foi cotado para receber Brasil x Argentina, mas o clássico acabou sendo realizado no Maracanã.

Agora, a Federação Cearense de Futebol volta a mostrar interesse e vê o Gigante da Boa Vista habilitado para ser a casa da seleção em um confronto válido pelas Eliminatórias. Neste ano, o Brasil terá três jogos pelo torneio em solo canarinho: Equador (05/09), Peru (15/10) e Uruguai (19/11).

O desejo, porém, ainda não se tornou real. Isso porque CBF e Conmebol ainda não se posicionaram sobre as sedes dos respectivos duelos. A reportagem apurou que a FCF tende a se candidatar logo após o posicionamento - que ainda não tem data definida para ser feito.

Ciente da atual situação do Castelão, a entidade também vai intensificar os trabalhos de melhorias no estádio, principalmente no gramado e estruturas internas e externas.

Castelão foi casa da seleção em 2015

O último duelo da seleção brasileira no Gigante da Boa Vista aconteceu em 2015, nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, contra a Venezuela. Na oportunidade, a Amarelinha venceu a Vinotinto por 3 a 1.