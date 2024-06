Pessoas morreram e cerca de 30 estavam desaparecidas após um deslizamento de terra provocado pelas chuvas no sul do Equador, anunciaram autoridades neste domingo. A tragédia ocorreu no município Baños de Agua Santa, zona turística da província de Tungurahua. A Secretaria Nacional de Gestão de Riscos divulgou um balanço inicial de seis mortos, trinta desaparecidos e seis feridos.(AFP)