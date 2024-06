Requerida pelo deputado estadual Evandro Leitão (PT), a sessão solene também homenageou personalidades como o presidente do Conselho de Administração do Grupo Servtec e fundador da Associação Brasileira de Energia Eólica, Lauro Fiuza Júnior; e o jornalista e colunista do O POVO, Lúcio Brasileiro. Dentre os presentes, estava o reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida.